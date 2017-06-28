Почти 40 новых лесных пожаров возникли в минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе, где всего было зарегистрировано 83 очага.

Об этом сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

«В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 38 новых лесных пожаров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего действовало 83 очага: 55 в Якутии, 24 в Амурской области, два в Хабаровском крае, по одному в Чукотском автономном округе и Магаданской области.

«Площадь, пройденная огнем за сутки, составила чуть более 20 тыс. га», — говорится в сообщении.