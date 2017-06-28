Крупную партию золота и драгоценных камней стоимостью около $400 тыс. задержали в аэропорту Бишкека.

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии в международном аэропорту Манас при попытке контрабанды задержали местного жителя. Он пытался ввезти в страну более 12 кг золота и драгоценных камней.

Согласно заключению экспертов, задержанная партия представляет собой ювелирные изделия из золота 585 пробы и драгоценные камни общим весом 12,3 кг, сообщает «Интерфакс».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в следственный изолятор.