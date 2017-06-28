Во вторник вечером полицейский вертолет облетел Каракас с призывом к неповиновению и атаковал верховный суд Венесуэлы. Об этом заявил министр связи и информации страны Эрнесто Вильегас, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NTN 24.

«Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал верховный суд», - пояснил министр.

В социальных сетях появились фотографии на которых видно, что экипаж воздушного судна разместил на борту баннер с надписью «350. Свобода».

Таким образом, пилоты напомнили о 350-й статье конституции, которая гарантирует гражданам страны непризнание власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

По словам президента страны Николаса Мадуро, один из пилотов ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра МВД, который находится в контакте с ЦРУ.

Глава государства надеется, что оппозиция осудит эту атаку. Мадуро рассказал, что с вертолета сбросили две гранаты, одна из которых не взорвалась.

Протесты в Венесуэле проходят с апреля, после решения Верховного суда ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. По последним данным, в массовых акциях погибли уже 75 человек.