Грузовой терминал Gateway Terminals India на крупнейшем контейнерном порту имени Джавахарлала Неру в Мумбаи подвергся кибератаке с использованием вируса-вымогателя Petya.

По информации газеты The Times of India, система компьютерного управления грузопотоком вышла из строя из-за вирусной атаки. Руководство терминала cейчас пытается организовать работу вручную, что сказывается на скорости обработки грузов.

Напомним, вирус-вымогатель 27 июня поразил операционные системы около 80 компаний и организаций по всему миру. Власти нескольких стран уже приступили к расследованиям киберугроз.