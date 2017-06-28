Хакерская атака на Украину была осуществлена через программу для отчетности и документооборота.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, вирусная атака была проведена через программу M.E.doc. Это программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления. Хакерская атака началась в 10:30 (мск) после запуска обновления.Нацполиция открыла уголовное дело по статье «Вмешательство в работу электронно-вычислительных приборов или компьютерных сетей».

Напомним, компьютерный вирус поразил сети ряда крупных компаний Украины. Вирус-вымогатель Petya блокировал запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требовал внести выкуп за расшифровку данных.