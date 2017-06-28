Власти КНР опубликовали план экстренного реагирования на киберугрозы
Государственное управление по вопросам кибербезопасности Китая опубликовало план экстренного реагирования на случаи возникновения хакерских атак.
Как сообщает агентство Синьхуа, план направлен на улучшение реагирования на кибератаки, а также на предотвращение и минимизацию ущерба от них. В нем выделены четыре уровня предупреждения и реагирования системы в зависимости от угрозы, варьируясь от «сравнительно небольшой» до «крайне серьезной».
При возникновении серьезных угроз будет создан экстренный штаб, обеспечен круглосуточный мониторинг, а также обеспечена межведомственная координация для устранения последствий.
Напомним, вирус-вымогатель Petya во вторник атаковал операционные системы около 80 организаций, больше всего от него пострадали украинские компании.