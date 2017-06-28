Государственное управление по вопросам кибербезопасности Китая опубликовало план экстренного реагирования на случаи возникновения хакерских атак.

Как сообщает агентство Синьхуа, план направлен на улучшение реагирования на кибератаки, а также на предотвращение и минимизацию ущерба от них. В нем выделены четыре уровня предупреждения и реагирования системы в зависимости от угрозы, варьируясь от «сравнительно небольшой» до «крайне серьезной».

При возникновении серьезных угроз будет создан экстренный штаб, обеспечен круглосуточный мониторинг, а также обеспечена межведомственная координация для устранения последствий.

Напомним, вирус-вымогатель Petya во вторник атаковал операционные системы около 80 организаций, больше всего от него пострадали украинские компании.