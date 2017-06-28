Глава департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин отстранен от должности после публикации в интернете видеозаписи, в которой сообщается о драке с его участием.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Соседи Карпунькина по даче обвинили его в нанесении побоев и угрозах.

«Губернатор Аман Тулеев поручил специально созданной комиссии разобраться в ситуации, на время проверки Карпунькин отстранен от своих обязанностей», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что потерпевшие обратились в полицию с заявлением.

«Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку», — сообщили в полиции.