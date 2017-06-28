Вертолет, с борта которого во вторник было обстреляно здание Верховного суда Венесуэлы, был замечен в районе резиденции главы государства Николаса Мадуро. Об этом сообщила на своем сайте газета National.

Издание уточняет, что в районе резиденции введены усиленные меры безопасности, на улицах находится бронетехника.

Ранее сообщалось, что за штурвалом вертолета находился офицер Оскар Перес, имеющий специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях. Президент Венесуэлы уже назвал данный инцидент террористической атакой.