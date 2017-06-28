Заявление Белого дома о том, что Дамаск якобы планирует новую химатаку, было подготовлено узким кругом членов администрации наспех между встречами с находившимся с визитом в Вашингтоне премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, никакой отдельной встречи по поводу этого решения проведено не было. Президент США Дональд Трамп получил данные разведки о якобы готовящейся химатаке утром в понедельник, а во второй половине дня в Белый дом прибыли глава Пентагона Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон за несколько минут до совместного заявления Трампа и Моди.

На тот момент Трамп уже изъявил желание сделать заявление по Сирии и донести позицию американской администрации до президента Сирии Башара Асада, о чем сообщил только своему помощнику по нацбезопасности генералу Герберту Макмастеру.

В итоге обсуждение свелось к кратким переговорам Мэттиса, Тиллерсона, Макмастера и еще двух высокопоставленных представителей администрации между официальными встречами с Моди. Причем, как утверждает издание, в итоге были проработаны только формулировки, тогда как о фактуре заявления и его целесообразности никто вопрос не поднимал.

В понедельник Белый дом сообщил, что США усматривают признаки потенциальной подготовки Дамаска к новому применению химического оружия в Сирии. Сирийское руководство опровергло эти заявления.