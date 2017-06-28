Правительство утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров в среду.

Согласно справке к документу, концепция предусматривает рост населения до 6,5 млн человек за счет естественного и миграционного прироста. Также в нем сообщается, что с 1991 по 2000 годы население Дальнего Востока сократилось на 1,2 тыс. человек, из них 94% – за счет миграции.

В концепции предусмотрено привлечение в регионы Дальнего Востока на постоянное место жительства жителей других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи. Ее реализуют в два этапа.

Численность населения на Дальнем Востоке на 1 января 2016 года составила 6,2 млн человек, что составляет 4,2% от численности населения России.