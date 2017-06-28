Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили продуктовые пакеты в селение Кассабиля, а также медикаменты в военный госпиталь Латакии.

В селение Кассабиля доставили 350 продуктовых пакетов. Здесь проживает около 3 тыс. человек. В госпиталь «Тишрин» привезли десятки коробок с лекарствами, в том числе дефицитными.

Начальник военного госпиталя Латакии генерал Бадия Исмаил Аль-Атраш рассказал, что в больнице могут разместиться на лечение одновременно до 800 человек. Он принимает не только военнослужащих, но и мирных жителей с огнестрельными и минно-взрывными травмами, передает «Интерфакс».