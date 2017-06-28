Вертолетчики российской 201-й военной базы в Таджикистане отрабатывают ночной поиск боевиков на учениях в горах Восточного Памира, сообщил официальный представитель российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

«В практических действиях задействован весь летный состав соединения», — цитирует Рощупкина «РИА Новости».

Согласно сценарию учений, «боевики» передвигаются к наиболее важным объектам на территории горной республики. Работу российских летчиков в горах осложняют резкий перепад температур и мгновенные изменения метеорологической обстановки. Экипажи учатся ориентироваться в пространстве, ориентируясь исключительно по приборам.