Целью хакерской атаки на серверы «Роснефти» могли быть данные, важные для судебных процессов, в которых она участвует. Об этом заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Если смотреть на рациональные мотивы, которые могли быть у хакеров, то, тем не менее, нельзя не заметить, что таким рациональным мотивом было бы «убить» компьютеры «Башнефти», в которых содержится большое количество информации о деятельности «Башнефти» в период владения ей предыдущими собственниками», — сказал Леонтьев BFM.RU.

Напомним, вирус-вымогатель Petya 27 июня атаковал около 80 нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний России и Украины. Он блокирует компьютеры и требует за разблокировку $300 в биткоинах. После кибератаки на свои серверы «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.

Антивирусная лаборатория ESET заявила, что заражение вирусом Petya началось с Украины, которая и понесла наибольший ущерб от кибератаки.