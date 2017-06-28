Новый посол США в Китае Терри Бренстед заявил, что американским властям необходимо работать совместно с Пекином над решением вопроса ядерной и ракетной программы КНДР.

Также он отметил, что странам необходимо продолжать сотрудничать по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Центральное телевидение Китая.

Бренстед сообщил, что США готовы сотрудничать с Китаем по целому ряду важных вопросов, а также расширять торговые и экономические возможности для обеих стран.