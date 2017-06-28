Мэттис: несколько линий связи с РФ в Сирии активно работают
Линии связи США с Россией для предотвращения конфликтов в Сирии активно действуют.
Об этом заявил глава министерства обороны США Джим Мэттис.
«Мы избегаем конфликтов с Россией, у нас есть очень активная линия связи для предотвращения конфликтов», — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Германию в рамках европейского турне.
Глава Пентагона отметил, что линии связи существуют «на нескольких уровнях, от председателя Объединенного комитета начальников штабов и госсекретаря с их российскими партнерами в Москве — генералом Герасимовым и министром Лавровым», — передает «Интерфакс».
Мэттис подчеркнул, что единственным противником США в Сирии является запрещенная в России террористическая группировка ИГ.