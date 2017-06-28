Линии связи США с Россией для предотвращения конфликтов в Сирии активно действуют.

Об этом заявил глава министерства обороны США Джим Мэттис.

«Мы избегаем конфликтов с Россией, у нас есть очень активная линия связи для предотвращения конфликтов», — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Германию в рамках европейского турне.

Глава Пентагона отметил, что линии связи существуют «на нескольких уровнях, от председателя Объединенного комитета начальников штабов и госсекретаря с их российскими партнерами в Москве — генералом Герасимовым и министром Лавровым», — передает «Интерфакс».

Мэттис подчеркнул, что единственным противником США в Сирии является запрещенная в России террористическая группировка ИГ.