Министр обороны Японии Томоми Инада в среду заявила, что не собирается уходить в отставку из-за возникшего скандала после ее призывов от имени армии к избирателям.

Ночью во вторник Томоми Инада извинилась и отказалась от своего высказывания, в котором она от имени военнослужащих и министерства обороны просила голосовать за кандидата от правящей партии на выборах в законодательную ассамблею префектуры Токио.

По закону госслужащие Японии не имеют права заниматься политической деятельностью. Ее высказывание было расценено оппозицией как грубое нарушение закона, передает «РИА Новости».

Напомним, в предстоящее воскресенье в Токио пройдут выборы в законодательную ассамблею. Предвыборная кампания развивается вокруг двух главных сил — правящей Либерально-демократической партии и созданной мэром Токио Юрико Коикэ партии «Токийцы — прежде всего».

Томоми Инада является второй в истории Японии женщиной на посту министра обороны. Первой японкой, руководившей вооруженными силами страны, была Юрико Коикэ, избранная в прошлом году мэром Токио.