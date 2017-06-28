Полиция Германии предупредила нескольких парламентариев о том, что за ними может вести слежку турецкая разведка, сообщает Reuters со ссылкой на газету Die Welt.

Официально в полиции Германии пока никак не прокомментировали поступившую информацию.

Ранее сообщалось, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких парламентариев на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД Германии о невозможности данной поездки.