Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приостановила продажу топлива Северной Корее из-за обеспокоенности, что не получит оплату за поставки. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники.

Как передает агентство, когда возобновятся поставки, пока неизвестно. Источники сообщили, что длительное сокращение может заставить КНДР искать альтернативы основному поставщику дизельного топлива и бензина.

Как передает агентство со ссылкой на источник, северокорейские агенты, покупающие дизельное топливо и бензин, в последнее время неспособны заплатить за поставки. Отмечается, что в основном CNPC работает по авансовым платежам.