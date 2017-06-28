В ОАЭ жителя Великобритании приговорили к пожизненному заключению за распространение наркотиков. Об этом сообщает газета The National.

Двадцатидвухлетнего туриста признали виновным в приеме и продаже наркотиков. Осужденный к пожизненному сроку британец при задержании признал свою вину по обоим пунктам. Однако в суде сознался только в приеме наркотических средств.

Он был задержан недалеко от своей квартиры в Дубае, в которой и были обнаружены наркотики. На обжалование приговора у защиты британца есть 15 дней.