Атаку на здание суда в Венесуэле организовал офицер полиции Оскар Перес, он требовал отставки президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил в своем видеообращении в соцсети Instagram.

«Президент Николас Мадуро, мы требуем, чтобы ты немедленно ушел в отставку вместе с министрами, и чтобы были созваны всеобщие выборы», – сказал Перес в своем обращении.

Ранее сообщалось, что Перес захватил полицейский вертолет, с которого обстрелял здание верховного суда Венесуэлы и сбросил на него несколько гранат.

Высший судебный орган стал одним из главных инструментов Мадуро в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года.