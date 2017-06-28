Вокруг президентского дворца в Каракасе концентрируется бронетехника
Бронетехника концентрируется в районе президентского дворца Мирафлорес в столице Венесуэлы Каракасе.
Об этом сообщает портал Nacional.
По словам очевидцев, бронемашины выехали из самого дворца и развернулись по периметру. Речь идет в том числе о бронетранспортерах «Дракон-300».
Вместе с тем президент Венесуэлы сообщил, что специальные подразделения силовых структур ведут поиск организаторов и участников обстрела здания верховного суда
«Уже развернуты все специальные силы для того, чтобы поймать эту группу», — заявил Мадуро.
Напомним, полицейский вертолет закидал гранатами здание верховного суда страны и скрылся. Мадуро назвал случившееся атакой террористов.