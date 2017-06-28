Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал нападение вертолета на здание верховного суда в столице страны Каракасе террористической атакой.

«Мы поймаем вертолет и тех, кто совершил эту вооруженную террористическую атаку, я ее осуждаю», — цитирует его «РИА Новости».

Мадуро сообщил, что с вертолета было сброшено несколько гранат на здание верховного суда и МВД Венесуэлы.

Президент страны добавил, что в верховном суде шла работа и нападение могло привести к десяткам жертв.

По его словам, после атаки немедленно был задействован план по обнаружению цели и воздушной защите.

Мадуро отметил, что один из пилотов раньше работал с бывшим министром внутренних дел страны Мигелем Родригесом Торресом, который подозревается в связях с ЦРУ.

Венесуэльский лидер также потребовал от оппозиционного блока «Круглый стол демократического единства» осудить произошедшее, назвав инцидент «очевидно путчистским».