Мадуро назвал террористической атакой нападение на верховный суд
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал нападение вертолета на здание верховного суда в столице страны Каракасе террористической атакой.
«Мы поймаем вертолет и тех, кто совершил эту вооруженную террористическую атаку, я ее осуждаю», — цитирует его «РИА Новости».
Мадуро сообщил, что с вертолета было сброшено несколько гранат на здание верховного суда и МВД Венесуэлы.
Президент страны добавил, что в верховном суде шла работа и нападение могло привести к десяткам жертв.
По его словам, после атаки немедленно был задействован план по обнаружению цели и воздушной защите.
Мадуро отметил, что один из пилотов раньше работал с бывшим министром внутренних дел страны Мигелем Родригесом Торресом, который подозревается в связях с ЦРУ.
Венесуэльский лидер также потребовал от оппозиционного блока «Круглый стол демократического единства» осудить произошедшее, назвав инцидент «очевидно путчистским».