Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла за день с 6,2 тыс. до 7,6 тыс. га. Об этом в среду утром сообщило региональное агентство лесного хозяйства.

По данным ведомства, за сутки в Бурятии были потушены 17 пожаров на общей площади 650 га. На утро среды тушат более 50 лесных пожаров в 19 районах региона на территории 7,6 тыс. га. Из них 18 очагов локализованы, передает «РИА Новости».

Сообщается, что в Прибайкальском районе действует крупный очаг на площади более 3 тыс. га. В Баунтовском районе республики за сутки были обнаружены шесть очагов возгораний, которые возникли предположительно из-за гроз.

Напомним, в Бурятии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

«Известия» писали, что финансирование ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за лесных пожаров, а также их последствий могут частично переложить на регионы. Соответствующий законопроект разработан в Минприроды по поручению правительства.