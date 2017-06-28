Федеральное звание почетного гражданина может появиться в России.

Соответствующий законопроект планирует разработать сенатор Вячеслав Тимченко.

Он напомнил, что сейчас есть звание «Герой России» — «это прекрасная награда, но не все могут ее получить, не все совершили воинский подвиг во имя родины».

«Но сколько людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — приводит слова сенатора «Парламентская газета».

Тимченко предполагает, что присваивать звание «Почетный гражданин» России будут Госдума и Совет Федерации.

Сенатор отметил, что во многих регионах России есть законы о присвоении звания почетного гражданина, но на федеральном уровне его пока нет.