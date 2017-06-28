Шведский актер Микаэль Нюквист скончался в возрасте 56 лет от рака легких, сообщает Reuters со ссылкой на представительницу актера Алиссу Гудман.

Уточняется, что актер скончался во вторник, 27 июня, в Стокгольме в окружении семьи. У него остались жена и двое детей.

Наибольшую популярность актер получил после роли Михаэля Блумквиста в экранизации трилогии «Миллениум» шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, также он играл в фильмах «Девушка с татуировкой дракона», «Погоня», «Миссия невыполнима 4: протокол Фантом», «Джон Уик» и других.