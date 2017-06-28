Один из крупнейших производителей стройматериалов в мире французская компания Saint-Gobain подверглась кибератаке. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Представитель корпорации отметил, что в целях защиты информации Saint-Gobain изолировали свои компьютерные системы. Напомним, во вторник Генеральная прокуратура Парижа заявила о начале расследования после кибератак с использованием вируса-шифровальщика Petya на ряд французских компаний.

Во вторник была зафиксирована глобальная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya. По данным Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых украинские.