Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,9 в ночь на 28 июня в 320 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения имел координаты 49.92 градуса северной широты и 89.23 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4,7 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной, как считают ученые, с процессами горообразования в регионе.