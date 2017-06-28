Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что здание верховного суда Венесуэлы в Каракасе атаковал полицейский вертолет. Граната, брошенная в здание, не взорвалась, сообщает Reuters.

Министр связи и информации Эрнесто Вильегас заявил, что вертолет был похищен.

На размещенных в интернете фотографиях видно, что пилот растянул плакат с надписью «350. Свобода». В данном случае речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

#BREAKING Helicopter flew over the highest court of Justice in Caracas #Venezuela and would have dropped explosives pic.twitter.com/quCqNwSaSf — Isaias Vélez (@isaiasvelez11) June 28, 2017

Как сообщает The Guardian, пилот вертолета разместил в соцсетях видеоролик, в котором заявил о своем неповиновении властям.

С начала апреля 2017 года в Венесуэле идут массовые протесты после постановления верховного суда об ограничении власти оппозиционной Национальной ассамблеи. По данным Генпрокуратуры, уже погибло не менее 75 человек.