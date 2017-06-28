Первая в истории бизнес-миссия из Японии прибыла на Курильские острова.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Делегация из 69 человек 27 июня прибыла в Южно-Курильский район на пассажирском судне «Этопирика».

В состав делегации вошли представители 32 частных компаний, а также государственных и муниципальных структур, в том числе сотрудники аппарата правительства Японии и губернаторства Хоккайдо.

Ожидается, что в течение ближайших пяти дней представители Японии посетят острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Цель поездки для японцев — выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах. Договоренностей об этом ранее на высшем уровне достигли президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.