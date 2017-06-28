Министр обороны Франции Флоранс Парли распорядилась провести расследование после публикации, в которой рассказывается об использовании заместителем командующего ВВС генералом Ришаром Ребулом реактивного самолета для поездки на личную виллу. Об этом во вторник передает радиостанция Europe 1.

Как сообщил сатирический еженедельник Canard Enchaine, генерал использовал легкий реактивный штурмовик третьего поколения, учебный самолет Alpha Jet, для того чтобы по выходным добираться до своей недвижимости в Провансе на юго-востоке Франции.