Украина с большим трудом избавляется от коррупции из-за тяжелого советского наследия.

Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Поскольку она идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого», — ответил он на вопрос о том, почему коррупцию на Украине трудно искоренить.

По словам Порошенко, даже в этих условиях властям страны удалось добиться «блестящих результатов» в антикоррупционной борьбе.

Украинский президент также сослался на непростую ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом на востоке страны.

«Непросто проводить реформы в воюющей стране. Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит», — заявил Порошенко.