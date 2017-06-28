Разведка США использовала запрещенную судом программу слежки для помощи турецким властям в поиске террориста, устроившего теракт в ночном клубе Стамбула 31 декабря 2016 года, в результате которого погибли 39 человек.

Об этом во вторник со ссылкой на источники в ФБР сообщила газета The New York Times.

Как уточняет издание, это стало одним из нескольких рассекреченных примеров, которые представители американских спецслужб используют для изменения закона об использовании данной программы. Срок действия закона истекает в конце 2017 года, если конгресс не решит продлить его.