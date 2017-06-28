Три депутата парламента и несколько журналистов Венесуэлы были избиты бойцами национальной гвардии при попытке попасть в здание парламента.

Пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что депутаты пытались выяснить, какие материалы без предварительного согласования с парламентом проносят в здание нацгвардейцы. По данным газеты Nacional, речь идет как минимум о 30 ящиках с пометкой Национального избирательного совета.

Из-за инцидента было приостановлено заседание Национальной ассамблеи. По словам вице-спикера Фредди Гевары, сторонники действующей власти забросали здание парламента самодельными взрывными устройствами малой мощности.

Напомним, в Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после постановления верховного суда об ограничении власти оппозиционной Национальной ассамблеи. По данным Генеральной прокуратуры, погибло не менее 75 человек, пострадали более 1,4 тыс.