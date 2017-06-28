Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром сделал комплимент журналистке Ирландского радио и телевидения (RTE).

Президент США поздравил нового главу ирландского правительства с победой. В какой-то момент он сообщил Варадкару, что в Овальном кабинете Белого дома много ирландской прессы.

«А вы откуда? Подойдите сюда», — обратился он к журналистке Катрине Пэрри.

«Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь вы ее там не обижаете!» — сказал Трамп своему собеседнику, вызвав смех присутствовавших.

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) June 27, 2017

Видеозапись этого момента разместила на своей странице в Twitter сама журналистка.

Трамп и Варадкар во время разговора обсудили, в частности, Brexit и вопросы миграции.