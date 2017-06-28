Трамп сделал комплимент журналистке во время разговора с Варадкаром
Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром сделал комплимент журналистке Ирландского радио и телевидения (RTE).
Президент США поздравил нового главу ирландского правительства с победой. В какой-то момент он сообщил Варадкару, что в Овальном кабинете Белого дома много ирландской прессы.
«А вы откуда? Подойдите сюда», — обратился он к журналистке Катрине Пэрри.
«Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь вы ее там не обижаете!» — сказал Трамп своему собеседнику, вызвав смех присутствовавших.
Видеозапись этого момента разместила на своей странице в Twitter сама журналистка.
Трамп и Варадкар во время разговора обсудили, в частности, Brexit и вопросы миграции.