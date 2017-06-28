Министерство национальной безопасности США построит и протестирует несколько образцов стены, которая должна быть возведена на границе с Мексикой. Об этом пишет газета Hill.

Всего будет построено от четырех до восьми образцов стены. Исполняющий обязанности заместителя комиссара Рональд Витиелло рассказал, что земельный участок, на котором пройдет тестирование, уже найден. Однако точная дата начала испытаний еще неизвестна.

Как пишет издание, стена должна быть высотой не менее 5 м. Помимо этого, она будет выглядеть «эстетически приятно» со стороны США, передает «РИА Новости».

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал построить стену для борьбы с нелегальными мигрантами.