Администрация США не будет обнародовать информацию, подтверждающую выводы Вашингтона о подготовке сирийскими властями химической атаки.

Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Как вы все знаете, время от времени всплывает множество вещей, о которых мы не можем распространяться в деталях. Однако данный вопрос, безусловно, привлек внимание правительства США на высшем уровне», — заявила представитель госдепа журналистам.

На вопрос, не могла ли разведка США допустить ошибку Науэрт ответила, что это «гипотетический вопрос», передает ТАСС.

«Мы знаем из прошлого опыта, что сирийский режим применял химическое оружие против собственного народа, поэтому данный вопрос останется для нас в будущем причиной очень серьезной обеспокоенности», — подчеркнула она.