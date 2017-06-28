Около 20% россиян имеют общие корни с представителями современной династии Виндзоров, к которой принадлежит королева Британии Виктория и дети Николая II, а также королевы Франции Марии Медичи. Об этом заявил Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek.

Такие данные были получены после по результатам митохондриальной ДНК. Она передается вместе с митохондриями от матери к ее детям, что позволяет устанавливать родственные связи между популяциями людей для изучения истории их миграций, пишет «РИА Новости».

Валерий Ильинский также рассказал, что компания Genotek после анализа митохондриальной ДНК Владимира Жириновского выявила его родство с Наполеоном и Эйнштейном.