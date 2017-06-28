Руководство CNN не намерено наказывать сотрудника телеканала, обвинившего CNN в раздувании скандала вокруг президента США Дональда Трампа и якобы его связей с Россией исключительно в погоне за рейтингами. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета USA Today.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой один из продюсеров телекомпании Джон Бонифилд утверждает, что CNN не обладает неопровержимыми доказательствами якобы имеющихся связей между Трампом и представителями России, при этом намеренно публикует материалы по данной теме для поднятия рейтинга.