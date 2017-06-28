Принц Уильям и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон могут быть замешаны в коррупционном скандале ФИФА. Об этом говорится в отчете экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, опубликованном на официальном сайте организации.

В отчете Гарсии сказано, что председатель заявочной кампании Англии Джефф Томпсон подтвердил, что с Дэвидом Кэмероном и принцем Уильямом встречался на тот момент действующий вице-президент ФИФА Чон Монджун. По его словам, встреча состоялась в одном из отелей Цюриха в декабре 2010 года накануне выборов хозяев мундиаля 2018 и 2022 годов.

Согласно опубликованным данным, Дэвид Кэмерон просил Чон Монджуна проголосовать за заявку Англии в ответ на поддержку в выборах хозяина мундиаля Южной Кореи. Чон Монджун, в свою очередь, опровергал проведение подобной встречи.

Напомним, Англия подавала заявку на проведение мундиаля 2018 года, а Южная Корея — 2022 года. В отчете Майкла Гарсии отмечено, что нарушений со стороны оргкомитета «Россия-2018» в ходе заявочной кампании не было выявлено.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.