Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал игру российской сборной на Кубке конфедераций. По его словам, футболисты показали достаточно слабое выступление, и ему за них стыдно.

«Пока слабенько выступает сборная. Стыдно, стыдно, стыдно», — цитирует Зюганова «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Зюганов также отметил, что не стоит обижаться, когда футболисты не могут за 45 минут попасть в ворота.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла третье место в группе А, одержав одну победу в трех матчах, и не вышла в полуфинал.