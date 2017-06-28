Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что якобы до 80 тыс. граждан Северной Кореи заняты на принудительных работах в трудовых лагерях, в том числе на территории России и Китая.

«От 50 до 80 тыс. граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае», — сказал он в рамках своего доклада по борьбе с работорговлей в мире, который был представлен во вторник в Вашингтоне.

Тиллерсон сообщил, что многие из них трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата якобы идет властям КНДР, в результате чего те получают сотни миллионов долларов в год. Госсекретарь США призвал страны вернуть работников трудовых лагерей домой.