В Киеве активно обсуждается предложение отказаться от участия в финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом «Известиям» сообщил источник в Федерации футбола Украины (ФФУ).

«Украина хочет отказаться от участия в мундиале. При этом власти хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир», — заявил он.

По информации собеседника издания, идею поддерживают на правительственном уровне.

«Однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной команды, поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято», — добавил он.

Сейчас сборная Украины после шести матчей в группе I квалификационной стадии занимает четвертое место с 11 очками. Для прямого выхода на ЧМ-2018 нужно занять первое место в группе. В случае, если команда финиширует второй, ей предстоит принять участие в стыковых матчах.

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