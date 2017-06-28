Американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону предстоящий саммит «Большой двадцатки» и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома вечером во вторник, 27 июня.

Трамп также поздравил Макрона с успешными парламентскими выборами и высоко оценил лидерские качества самого французского президента.

Ранее сообщалось, что Макрон пригласил главу США посетить Париж во время национального праздника Дня взятия Бастилии 14 июля.