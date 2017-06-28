Боевики террористической группировки ИГ (организация запрещена на территории России) в оккупированных ими районах Сирии заставляют торговцев использовать установленную террористами «валюту» — динар, сообщает телеканал Al Arabiya.

Динар заставляют использовать всех владельцев магазинов и мелких индивидуальных торговцев начиная со вторника, 27 июня.

Боевики установили курс динара в 1 тыс. действующих в Сирии лир.

Впервые боевики ИГ объявили о введении собственной денежной единицы в 2015 году.