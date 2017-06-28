Международный аэропорт Харьков из-за хакерской атаки во вторник временно перешел на регистрацию в ручном режиме. Об этом написано на официальной странице воздушного узла в Facebook.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, сбоев в работе метрополитена нет, среди пострадавших коммунальных предприятий города — «Харьковводоканал».

Как передает «Интерфакс», на предприятии частично заблокирована работа компьютерной системы. Водоснабжение и водоотведение работают в штатном режиме.

Напомним, вирус Petya во вторник атаковал около 80 компаний. На Украине пострадали правительственные учреждения, объекты инфраструктуры и коммерческие компании. В России объектами кибератаки оказались компьютерные сети «Башнефти», «Роснефти», группы Evraz и ряда коммерческих банков.