Ресурсы для развития ЖКХ недостаточно эффективно используют в 56 регионах России.

К такому выводу пришли в Минэкономразвития, изучив результаты сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов РФ.

По данным ведомства, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при достаточно высокой ресурсной обеспеченности за счет доходов от ЖКХ и субсидий. В оставшихся 33 регионах из группы тех, кто расходует средства неэффективно, состояние коммунального комплекса оценено как удовлетворительное, однако это достигается за счет постоянного вливания ресурсов. В неудовлетворительном состоянии из-за нехватки денег коммунальная система находится лишь в семи регионах.

Наименее эффективно средства на ЖКХ расходуют в Коми и Архангельской области. Лучшими же регионами признаны Чувашия, Белгородская и Тульская области, а также Севастополь.

Чтобы поднять уровень ЖКХ, Минэкономразвития предлагает вместо дальнейшего роста тарифов и увеличения субсидий уделить внимание тому, как расходуются средства — усилить контроль и отладить административное управление на местах.

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Минэк обнаружил неэффективные траты на ЖКХ в 56 регионах