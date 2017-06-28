Российский Военно-морской флот, Объединенная судостроительная корпорация и Северное машиностроительное предприятие (Севмаш) планируют начать готовиться к переходу на производство атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения к концу 2017 года. Об этом «Известиям» сообщили близкие к ситуации источники.

Новейшие подводные лодки в настоящий момент находятся на этапе проектирования. По информации некоторых источников, проект носит название «Хаски». Ожидается, что АПЛ-5 будут выполнены по модульной схеме, а их водоизмещение будет менее 12 тыс. т. Кроме того, будет предусмотрена возможность замены модулей — лодки смогут решать задачи как ударной АПЛ, так и стратегического ракетоносца. В состав вооружения субмарин войдут гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» и различные роботизированные комплексы.

До конца 2017 года Минобороны и ОСК подготовят план и предварительные расчеты перехода производственных мощностей Севмаша на выпуск АПЛ 5-го поколения.

Также сообщается, что контракт на их производство, скорее всего, будет подписан в 2018 году.

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Подводным лодкам пятого поколения готовят место