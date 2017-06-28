Жителя штата Северная Каролина Джастина Салливана приговорили к пожизненному заключению из-за попытки оказать финансовую поддержку ИГ (запрещена в РФ) и намерения совершить теракт от имени экстремистской группировки.

Прокурор Западного округа Северной Каролины Джилл Уэстморленд заявила, что 21-летний осужденный намеревался совершить теракт, в котором бы пострадало «максимальное число жертв».

Сообщается, что в суде Джастин Салливан признал вину в том, что собирался устроить вооруженные нападения в штатах Северная Каролина и Вирджиния от имени ИГ. Кроме того, он сознался также и в прямых контактах с одним из членов ИГ в Сирии.

По данным следствия, Салливан начал интересоваться экстремистской деятельностью в 2014 году. В декабре 2014 года он убил своего 74-летнего соседа из оружия своего отца. Его арестовали только в июне 2015 года.