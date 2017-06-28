Во вторник, 27 июня, американский президент США Дональд Трамп впервые признал, что ключевая реформа здравоохранения в США может не состояться из-за противников в конгрессе.

«Нам это не понравится, но я это пойму», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Обещание провести реформу американского здравоохранения было одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа. В опубликованном ранее прогнозе бюджетного управления конгресса США отмечается, что принятие законопроекта может привести к тому, что 22 млн американцев лишатся медстраховки в 2026 году.