Госкорпорация «Ростех» собирается до конца 2017 года запустить первую в России «Умную фабрику» — испытательный полигон для отработки инновационных производственных технологий.

Полигон будет создан на базе ПАО «ОДК – Сатурн» (ранее НПО «Сатурн»), входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

Ориентировочная стоимость проекта составляет около 7 млрд рублей.

Директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что запуск таких проектов, как полигон «ОДК – Сатурн» «Умная фабрика», на которых будут разрабатываться и адаптироваться под массовый выпуск прототипы высокотехнологичных решений, «является точкой входа на новые рынки умной гражданской продукции».

Испытательный полигон станет первой в России площадкой по воплощению российских идей и наработок «Индустрии 4.0» в жизнь в условиях реального производства.

В частности программные решения отечественных разработчиков в рамках полигона могут быть применены для изготовления сложных деталей, например для авиационных двигателей.

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«Ростех» открывает полигон для инноваций